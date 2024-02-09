ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента РФ

Фото: телеграм-канал "ЦИК России"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на собрании одобрила окончательный текст избирательного бюллетеня к выборам президента РФ. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

По данным ЦИК РФ, впервые с 2008 года в бюллетень будут включены лишь четыре кандидата: член фракции "Новые люди" Владислав Даванков, действующий президент РФ и самовыдвиженец Владимир Путин, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ Николай Харитонов.

При этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила, что на данный момент заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ подали уже 1,58 миллиона избирателей из 28 российских субъектов. По ее словам, еще 495 тысяч граждан направили заявления с помощью сервиса "Мобильный избиратель" для голосования по месту жительства.

"Число поданных заявлений на голосование уже превысило 2 миллиона", – заключила председатель комиссии.

Ранее ЦИК РФ отказала в регистрации на выборах президента РФ Сергею Малинковичу ("Коммунисты России") и Борису Надеждину ("Гражданская инициатива") из-за большого процента брака в подписях, которые были собраны в их поддержку.

При этом в комиссии также заявили об отказе в регистрации на выборы президента РФ бьюти-блогеру Раде Русских, так как она собрала лишь 476 подписей избирателей вместо необходимых 300 тысяч.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня