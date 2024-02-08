В ЦИК заявили, что в бюллетене на выборах президента будут четыре кандидата

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщили о полной ясности в том, какое количество кандидатов будет выдвинуто на президентские выборы в РФ.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в бюллетене будут присутствовать четыре кандидата: председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, а также член фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

Кроме того, она уточнила, что этап регистрации кандидатов полностью будет завершен 10 февраля.

При этом в пресс-службе комиссии сообщили, что в регистрации на выборы президента РФ было отказано также бьюти-блогеру Раде Русских, так как она собрала лишь 476 подписей избирателей вместо необходимых 300 тысяч. Кроме того, блогер не представила документ, который бы подтверждал оплату создания подписных листов, а также список тех, кто собирал подписи.

Ранее ЦИК РФ отказал в регистрации на выборах Сергею Малинковичу ("Коммунисты России") и Борису Надеждину ("Гражданская инициатива") из-за высокого процента брака в подписях, которые были собраны в их поддержку.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от регистрации Надеждина и Малинковича, заявив, что ЦИК РФ следует строгим правилам, которые установлены для всех кандидатов. По его словам, один из важных критериев не был выполнен, поэтому "здесь нечего комментировать".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня