Песков объяснил правилами отказ ЦИК в регистрации кандидатов на выборы президента РФ

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Центризбирком (ЦИК) РФ следует строгим правилам, которые установлены для всех кандидатов на участие в президентских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы сегодня слышали от ЦИК, – это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей", – сказал Песков.

Один из важных критериев не был выполнен, поэтому "здесь нечего комментировать", уточнил он, отвечая на вопрос об отказе в регистрации политика Бориса Надеждина.

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах из-за высокого процента брака в подписях, которые были собраны в его поддержку. Действительными были признаны 95 587 подписей из 104 734 предоставленных им.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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