ЦИК отказала Малинковичу в регистрации на выборах из-за брака в подписях

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ЦИК отказала лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу в регистрации на выборах главы государства из-за высокого процента брака в собранных им подписях избирателей.

Данное решение объявила на заседании председатель комиссии Элла Памфилова.

В общей сложности Малинкович передал в ЦИК почти 105 тысяч подписей. Рабочей группой проверялось 60 тысяч. В результате комиссия признала недействительными 8 979 подписей в его поддержку.

Кроме того, в документах в поддержку Малинковича были обнаружены подписи 8 умерших людей, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

5 февраля рабочая группа комиссии выявила превышающий допустимый процент ошибок в подписных листах на выдвижение кандидатуры Малинковича на должность президента. Политик подчеркнул, что уважительно отнесется к вердикту ЦИК.

На тот момент Малинкович заявил, что процент брака в его подписях превышает допустимые 5%, а именно 14,9%.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня