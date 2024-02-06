За неделю в корпус наблюдателей за выборами в Москве записались 3,5 тыс человек

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За неделю в корпус наблюдателей за выборами в Москве записались 3,5 тысячи человек, набор стартовал 30 января. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице в 2024 году.

Первыми записываются те, кто "составляет костяк штаба из года в год", – это около 65% наблюдателей, рассказал глава корпуса и штаба Вадим Ковалев. Он подчеркнул, что обучение обязаны пройти все наблюдатели, независимо от опыта.

По его словам, обучение состоит из двух частей. Первая в формате онлайн – основу необходимо выучить и пройти тест, вторая часть – это очные занятия, на которых преподаватели разбирают практические ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели на участках, поделился Ковалев.

Уточняется, что требование о прохождении обучения и успешном завершении последующей аттестации закреплено в кодексе наблюдателя Общественной палаты Москвы. Помимо этого, наблюдатель должен использовать в дни голосования приложение "Мобильный наблюдатель", чтобы оперативно коммуницировать со штабом, а также носить жилетку наблюдателя Общественной палаты.

Записаться в корпус и узнать подробности можно на официальном сайте. Чтобы стать наблюдателем, нужно быть россиянином, достигшим на день голосования возраста 18 лет и обладающим активным избирательным правом.

Москвичи смогут проголосовать онлайн, а также очно – на УИКах, на каждом участке появятся терминалы для электронного голосования. Отдать свой голос при помощи электронного бюллетеня можно на любом УИКе, заполнить бумажный бюллетень – по месту постоянной регистрации или прикрепления.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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