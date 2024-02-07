Участок для голосования на выборах президента РФ появится в Нидерландах – посол

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Российские дипломаты откроют в Нидерландах участок для голосования на выборах президента России. Об этом заявил посол РФ в стране и по совместительству постпред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин, сообщает газета "Известия".

"Реакция властей была положительной", – рассказал он в интервью изданию.



Избирательный участок, отметил посол, откроют на территории дипломатической миссии. Также он подчеркнул, что дипломаты РФ уже "почти привыкли" к возможным провокациям в день голосования.

"Обеспечение беспрепятственного волеизъявления россиян – наш приоритет", – уточнил дипломат.

Также он оценил уровень российско-нидерландских отношений как "один из самых низких за всю их историю". Такая тенденция появилась несколько лет назад. По его мнению, одной из причин этого послужили "эпохальные события на международной арене", включая создание многополярного мира и утрату влияния стран Запада.

Ранее стало известно, что призыв члена Европарламента от Эстонии Рихо Терраса к странам Евросоюза не признавать результаты выборов президента РФ подписали только 29 из 705 депутатов. Это парламентарии 15 стран – Эстонии, Болгарии, Италии, Литвы, Польши, Швеции, Латвии, Испании, Нидерландов, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии, Финляндии и Дании.

По информации Центризбиркома (ЦИК) РФ, общее число избирателей в России на начало года составило 112 309 947 человек. Проживающих за рубежом из них насчитывается 1 890 863 человека, а на территории Байконура – 11 924 человека.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня