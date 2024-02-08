ЦИК отказал Надеждину в регистрации на выборах президента из-за брака в подписях

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Центризбирком (ЦИК) РФ отказал политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах в РФ из-за высокого процента брака в подписях, которые были собраны в его поддержку.

"Решение принято", – заявила на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова.

Политик заявил, что намерен обжаловать данное решение в Верховном суде РФ.

"Ожидаемое решение, никаких претензий к ЦИК нет, есть претензия к законодателям", – сказал он.

На этом же заседании стало известно, что действительными были признаны 95 587 подписей из 104 734 предоставленных Надеждиным.

По информации члена комиссии Андрея Шутова, это не позволяет зарегистрировать его на выборах. Недостоверными были признаны 9 147 подписей. Среди них были выявлены 11 подписей от уже умерших людей.

В этот же день ЦИК также отказала лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу в регистрации на выборах из-за высокого процента брака в подписях.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня