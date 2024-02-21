Польские фермеры у границы с Украиной принесли на протест пророссийские плакаты

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Польские фермеры принесли на очередные акции протеста на границе с Украиной пророссийские транспаранты. Об этом сообщает Radio ZET.

Так, один из протестующих прикрепил на свой трактор плакат, на котором призывает Владимира Путина "навести порядок" с Брюсселем, Украиной и польскими властями.

Полиция не препятствовала проведению акций и сопровождала колонны тракторов.

Ранее стало известно, что фуры с военной техникой для Украины застряли на три дня на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска местными фермерами.

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались с пятницы, 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.



Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной