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Польские фермеры у границы с Украиной принесли на протест пророссийские плакаты
Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ZUMA
Польские фермеры принесли на очередные акции протеста на границе с Украиной пророссийские транспаранты. Об этом сообщает Radio ZET.
Так, один из протестующих прикрепил на свой трактор плакат, на котором призывает Владимира Путина "навести порядок" с Брюсселем, Украиной и польскими властями.
Полиция не препятствовала проведению акций и сопровождала колонны тракторов.
Ранее стало известно, что фуры с военной техникой для Украины застряли на три дня на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска местными фермерами.
Протесты фермеров в Польше по всей стране начались с пятницы, 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
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