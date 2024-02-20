Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета "Роскосмоса"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин принял решение исключить из наблюдательного совета "Роскосмоса" бывшего главкома Воздушно-космических сил РФ Сергея Суровикина, а также руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Этим же документом глава государства внес в наблюдательный совет корпорации командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрея Тюлина.

В октябре 2023 года российское оборонное министерство подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.

В ведомстве указали, что с 2017 по 2018 год он командовал объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа России, а с 2018 по 2023 год являлся первым замом главнокомандующего ВКС РФ.



Минобороны РФ сменило командующего объединенной группировкой войск СВО