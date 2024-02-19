Президент Эстонии назвал украинский конфликт "решающим моментом для поколения" на Западе

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Продолжающийся конфликт на Украине является "решающим моментом для поколения" на Западе. Странам нужно проявить решимость в помощи Киеву, иначе их "будут считать слабыми". Об этом заявил эстонский президент Алар Карис, сообщает Politico.

"Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру…" – сказал он и добавил, что любая страна Европы с трудом может противостоять РФ в одиночку, но когда государства объединяются, по его мнению, они становятся непобедимыми.

Карис отметил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) каждый день ведут гибридную войну против России. Он считает необходимым активизировать сотрудничество в этих блоках для противостояния РФ. По его словам, работая вместе, страны могут укрепить архитектуру безопасности ЕС в рамках Североатлантического альянса. Лидер Эстонии уверен, что ЕС и страны – члены организации должны увеличить инвестиции в оборону, расширить возможности промышленного оборонного сектора и укрепить вооруженные силы.

Ранее Минюст США решил передать Эстонии 484,9 тысячи долларов якобы из конфискованных "российских активов" для восстановления Украины. Средства направят в третью страну, поскольку прямой перевод на Украину невозможен, рассказали в пресс-службе министерства. Соответствующий документ подписали ведомства Соединенных Штатов и Эстонии на Мюнхенской конференции по безопасности.

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