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13 февраля, 11:16

Политика

МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

При этом не уточняется, о какой статье идет речь.

Кроме того, министерство объявило в розыск по уголовной статье госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. При этом также не говорится, по какой статье ведется розыск.

В ноябре прошлого года Каллас заявила, что намерена занять пост генерального секретаря НАТО, чтобы противостоять России. Кроме того, она назвала высказывания о том, что украинский конфликт "зашел в тупик", отвечающими интересам РФ.

В январе СМИ сообщали, что Каллас может занять пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля. В ее пользу говорит географическое расположение Эстонии и близость к России, добавили в издании.

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