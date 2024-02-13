13 февраля, 11:16Политика
МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.
При этом не уточняется, о какой статье идет речь.
Кроме того, министерство объявило в розыск по уголовной статье госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. При этом также не говорится, по какой статье ведется розыск.
В ноябре прошлого года Каллас заявила, что намерена занять пост генерального секретаря НАТО, чтобы противостоять России. Кроме того, она назвала высказывания о том, что украинский конфликт "зашел в тупик", отвечающими интересам РФ.
В январе СМИ сообщали, что Каллас может занять пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля. В ее пользу говорит географическое расположение Эстонии и близость к России, добавили в издании.
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