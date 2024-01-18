Премьер Эстонии Каллас может возглавить дипломатию ЕС – СМИ

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может занять пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля. Об этом пишет Politico.

Газета считает, что председателем Еврокомиссии останется Урсула фон дер Ляйен, главой Европарламента – Роберта Метсола, премьер-министр Дании Метте Фредериксен может занять пост Шарля Мишеля, став руководителем Евросовета.

Отмечается, что если Каллас займет предполагаемый пост, то все высшие должности в ЕС будут занимать женщины. При этом в тексте подчеркивается, что конкретные решения не приняты.

Между тем в пользу Каллас говорит географическое расположение Эстонии и близость к России, добавили в издании.

Ранее в СМИ сообщалось, что полномочия главы Евросовета перейдут к преемнику Шарля Мишеля на пять месяцев раньше намеченного. Это произойдет в июне текущего года.

Мишель заявил 7 января, что досрочно покинет свой пост и примет участие в выборах в Европарламент, чтобы занять кресло европейского депутата. При этом мандат действующего главы Евросовета истекает в конце ноября 2024 года.