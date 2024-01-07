07 января, 18:17Политика
Полномочия главы Евросовета перейдут к преемнику в июне 2024 года – СМИ
Фото: 123RF/mesutdogan
Полномочия главы Евросовета перейдут к преемнику Шарля Мишеля на пять месяцев раньше намеченного. Это произойдет в июне текущего года, сообщает газета Politico.
Согласно информации, Мишель не покинет свой пост до выборов в Европарламент. Он планирует совмещать свою работу с подготовкой к выборам. Действующий глава Евросовета считает, что его выдвижение кандидатом до истечения полномочий не ослабит Европейский союз.
"Мишель возвращается к прямому контакту и диалогу с избирателями. Участие в выборах только усилит его демократическую легитимность", – говорится в сообщении.
По данным издания, участие нынешнего главы Евросовета в выборах может ослабить стабильность ЕС.
7 января Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост и примет участие в выборах в Европарламент, чтобы занять кресло европейского депутата. Мандат действующего главы Евросовета истекает в конце ноября 2024 года. Тем не менее Мишель сообщил, что подаст в отставку до 16 июля – даты присяги депутатов нового созыва ЕП.
По его словам, главы государств и правительств ЕС соберутся в июне–июле 2024 года, чтобы выбрать нового председателя Евросовета. Мишель надеется, что его преемник вступит в должность уже летом.
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