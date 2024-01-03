Президент Гарварда покинет свой пост после скандала вокруг антисемитизма в вузе

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Президент Гарвардского университета Клодин Гэй покинет свой пост на фоне скандала вокруг антисемитизма. Об этом сообщается на сайте вуза.

"В интересах Гарварда я уйду в отставку, чтобы наше сообщество смогло пережить этот момент чрезвычайных испытаний, сосредоточившись на институте, а не на отдельном человеке", – приводится заявление Гэй.

Увольнение президента Гарварда произошло на фоне нескольких скандалов с ее участием. В частности, серьезный резонанс вызвало ее выступление в конгрессе США, где она не смогла однозначно ответить на вопрос, являются ли призывы к геноциду евреев нарушением политики Гарварда.

Помимо этого, Клодин Гэй также обвиняли в плагиате в ее научной работе.

Кто заменит Гэй на посту президента Гарвардского университета, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи, по этому факту польская прокуратура возбудила дело.

До этого кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после скандала с "антисемитскими" высказываниями главы соцсети Илона Маска о евреях.

Маск подвергся критике со стороны крупных компаний за свой комментарий на публикацию одного из пользователей, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же самую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер в ответ написал, что согласен с этим утверждением.