Дело завели на польского депутата, который потушил огнетушителем ханукальные свечи

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Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи, по этому факту польская прокуратура возбудила дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя варшавской окружной прокуратуры.

Представитель прокуратуры добавил, что сейчас ведомство организовало различные процессуальные действия, в том числе сбор доказательной базы.

Сам же Браун заявил, что зажжение ханукальных свечей является сатанизмом и не может происходить в сейме государства. Спикер сейма Шимон Холовня отстранил Брауна от участия в заседаниях парламента до конца текущей сессии. В свою очередь, президиум сейма оштрафовал депутата на половину его зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на полгода.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что государство столкнулось с резким всплеском антисемитизма. Однако, подчеркнул президент, правоохранительная система работает на пресечение преступлений против граждан еврейского происхождения.