Посол РФ ответил на обвинения Франции в связи с инцидентом со звездами Давида

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Российский посол во Франции Алексей Мешков считает возмутительными заявления французского МИД о якобы вмешательстве РФ во внутренние дела страны, пишет РИА Новости.

"Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения", – сказал он после церемония возложения венка к памятнику русским воинам, воевавшим во Франции во время Первой мировой войны.

Мешков подчеркнул, что власти страны даже не обратились в посольство России и не провели собственное расследование.

"Они выступили через свой рупор. Мы ждем досконального расследования. К тому же у французов уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения", – указал Мешков.

До этого французский МИД обвинил РФ в создании напряженности и во вмешательстве во внутренние дела страны из-за публикации фотографий зданий Парижа со звездами Давида на портале Recent Reliable News, которую во французском ведомстве посчитали якобы связанной с РФ организацией.

Кроме того, молдавский бизнесмен Анатолий Призенко в эфире телеканала BFMTV рассказал, что это он организовал эту акцию. Так он хотел поддержать евреев после обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

"Эта акция была организована в поддержку евреев, живущих во Франции и за рубежом, которые не имеют никакого отношения к тому, что происходит в настоящее время", – заявил он.

Также он удивился, что политики и журналисты посчитали этот жест как проявление антисемитизма. По его словам, он не думал, что сможет напугать Францию "этими простыми символами". Он уточнил, что провел акцию вместе с еврейским сообществом "Щит Давида", однако журналисты не смогли подтвердить существование этой организации.

Призенко подтвердил, что оплатил работу двух молдавских мигрантов по запросу от заказчика, имя которого не приводится. По версии французского следствия, в X округе Париже в ночь с 26 на 27 октября появились несколько трафаретных граффити с изображением звезды Давида.

Полиция подозревает двух жителей Молдавии, которые являлись исполнителями работ. Их уже задержали и рассматривают вопрос об их выдворении, так как они находятся во Франции нелегально.

Еще около 60 аналогичных граффити появились на стенах домов XIV округа Парижа, а также его пригородов к 31 октября. В этом подозреваются другая пара человек и фотограф, которые уже покинули страну.

До этого неизвестные нарисовали звезду Давида на пяти домах, где проживают евреи, в городе Дортмунд на западе Германии. По данным правоохранительных органов, изображения еврейского символа появились предположительно 11 или 12 октября. Злоумышленники пока не найдены.

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