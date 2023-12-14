Генсек кабмина Японии подал в отставку из-за скандала

Фото: depositphotos/denisismagilov

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своей отставке на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Кроме него в отставку подали министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, и глава ключевого Политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда.

Скандал разразился на фоне того, что политики ЛДП скрывали средства при сборе пожертвований. В Японии проходят собрания для сбора денег для партии, билеты на которые часто покупают японские бизнесмены. По законам страны, имена дарителей и суммы их переводов должны быть подотчетны.

Однако прокуратура Токио выяснила, что за 5 лет в ЛДП неуказанными оказались суммы примерно в три миллиона долларов. По данным правоохранителей, по крайней мере несколько десятков человек из партии получали откаты, суммы которых исчисляются десятками миллионов иен.

На фоне данных событий рейтинг правительства Японии обрушился до 23%, что считается "опасной чертой".

Ранее сообщалось, что в двух японских компаниях проходят обыски в рамках уголовного расследования о коррупции в оргкомитете летней Олимпиады 2020 года в Токио. Следственные действия проходили в офисах компании Sun Arrow Inc., занимавшейся продажей лицензионных талисманов Олимпиады в виде мягких игрушек, и в компании ADK, которая специализировалась на рекламном сопровождении турнира.