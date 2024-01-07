Глава Евросовета сообщил, что досрочно покинет свой пост

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост и примет участие в выборах в Европарламент, чтобы занять кресло европейского депутата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Мишеля.

Мандат действующего главы Евросовета истекает в конце ноября 2024 года. Тем не менее Мишель сообщил, что подаст в отставку до 16 июля – даты присяги депутатов нового созыва ЕП.

Он рассказал, что принял решение участвовать в европейских выборах в июне этого года, однако должность председателя Евросовета запрещено совмещать с работой депутата Европарламента.

По его словам, главы государств и правительств ЕС соберутся в июне–июле 2024 года, чтобы выбрать нового председателя Евросовета. Мишель надеется, что его преемник вступит в должность уже летом.

В противном случае функции главы Евросовета могут передать Венгрии, которая будет председательствовать в это время в Совете Евросоюза.

В качестве европейского депутата Шарль Мишель планирует работать над подготовкой реформы ЕС, которая должна сделать его более эффективным.

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