Памфилова опровергла слухи о своем уходе на пенсию после выборов в 2024 году

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Глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова опровергла информацию о том, что она якобы уйдет на пенсию в следующем году после президентских выборов и единого дня голосования. Об этом она сообщила РИА Новости.

"Чушь полная. Не дождутся", – сказала глава ЦИК.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появились сообщения о том, что якобы Памфилова после выборов в следующем году хочет покинуть свой пост и уйти на пенсию.

До этого Памфилова заявила, что президентские выборы в 2024 году могут быть проведены в течение нескольких дней. Она напомнила, что в свое время многодневное голосование придумали из-за пандемии.

Также она сказала, что ЦИК РФ разрабатывает вариант дистанционного, но не электронного голосования в тех местах, где нет интернета.

11 сентября в ЦИК сообщили о начале подготовки к президентской кампании. Памфилова отметила, что все действия комиссии направлены на то, чтобы она прошла достойно.

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