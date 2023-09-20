Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Выборы президента России в 2024 году могут быть проведены в течение нескольких дней, сообщила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что в свое время многодневное голосование придумали из-за пандемии. Памфилова подчеркнула, что избирательная система может динамично меняться.

Также она рассказала, что ЦИК РФ разрабатывает вариант дистанционного, но не электронного голосования в тех местах, где нет интернета.

"Я запустила такой процесс, чтобы мы продумали дистанционное, но не электронное голосование, потому что это тоже очень важно. Там, где интернет не предполагается, по разным условиям не может быть, добираться очень сложно. Наши члены комиссий просто герои на плотах, на катерах, на вертолетах, на дрезинах, на чем только ни добираются. То есть нужно придумать голосование в таких случаях, когда нет возможности добраться и нет интернета, то есть дистанционное, но не электронное голосование", – цитирует ее ТАСС.

11 сентября в ЦИК заявили о начале подготовки к президентской кампании. Памфилова подчеркнула, что все действия комиссии направлены на то, чтобы она прошла достойно.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подготовка к выборам президента в Кремле в прикладном плане еще не началась. По его словам, сейчас подводятся итоги и анализируются результаты прошедших выборов, "хотя они весьма и весьма красноречивые".

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