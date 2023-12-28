Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинет свой пост

Фото: телеграм-канал "Анатолий Локоть"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку, временно исполняющим обязанности главы города стал заммэра Олег Клемешов. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в интервью местному телеканалу ОТС.

"Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач. Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт для того, чтобы продолжать приносить пользу уже в целом стране", – сказал Травников.

Он добавил, что Локоть отправится в отпуск с последующим увольнением. По словам главы региона, он поддержал данное решение. Травников также заявил, что надеется на устойчивую работу городского хозяйства в праздничные и последующие дни.

В соответствии с городским уставом исполнение обязанностей перейдет на одного из заместителей мэра, им стал Клемешов. Травников пообещал оказать содействие всей управленческой команде мэрии Новосибирска.

Информация об отставке Локтя распространилась в некоторых телеграм-каналах и СМИ, однако в тот момент в администрации города ее не подтвердили.

Выборы мэра Новосибирска были отменены в апреле 2023 года. Нового главу города теперь будут избирать депутаты из списка кандидатов, которые прошли в финал конкурса.

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