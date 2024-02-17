17 февраля, 16:56Политика
Минюст США передаст Эстонии 484 тыс долларов на восстановление Украины
Фото: 123RF/tupungato
Минюст США решил передать Эстонии 484,9 тысячи долларов из якобы конфискованных "российских активов" для восстановления Украины. Об этом указывает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что министерство США конфисковало средства по делу о контрабанде, когда в РФ без соответствующей лицензии пытались продать шлифовальный станок, так как его якобы могли использовать "в оборонных программах и для нужд атомного оружия".
Тем не менее, связанное с преступлением предприятие было зарегистрировано в Эстонии. Еще в январе 2023 года Прибалтийская республика выдала в Америку гражданина Украины, которого обвиняют в контрабанде.
"Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине", – подчеркнули в Минюсте Штатов.
При этом данная денежная операция якобы является вторым случаем, когда США передали Украине "конфискованные российские активы", заявили там.
Деньги решили передать в третью страну, так как прямой перевод на Украину невозможен, уточнили в пресс-службе. Соответствующий документ был подписан между ведомствами США и Эстонии на Мюнхенской конференции безопасности.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег зарубежных политиков от экспроприации замороженных российских активов, так как это может сильно навредить устоявшейся мировой экономике и перспективам ее развития.
По данным ООН, Евросоюза, Всемирного банка и Киева, восстановление Украины в течение следующего десятилетия оценивается в 486 миллиардов долларов. Годом ранее эта сумма равнялась 411 миллиардам долларов.
Киев заявил, что зарубежные производители вооружения готовы открыть заводы на Украине
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