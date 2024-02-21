21 февраля, 13:30Политика
Новости мира: американские политики потребовали проверить Джо Байдена на деменцию
Американские политики потребовали проверить президента США Джо Байдена на деменцию. Как сообщают СМИ, республиканцы из палаты представителей заявили, что 81-летний Байден должен пройти тест на умственные способности из-за участившихся провалов в памяти, спутанности сознания и сбивчивой походки.
Тем временем в одном из главных парков Каракаса в Венесуэле появился бронзовый бюст Александра Пушкина. Скульптура выполнена в неоклассическом виде на постаменте, изображающем стопку книг. Это работа члена Московского союза художников Виталия Шанова. Памятник открыл глава российского МИД Сергей Лавров.
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