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21 февраля, 13:30

Политика

Новости мира: американские политики потребовали проверить Джо Байдена на деменцию

Новости мира: американские политики потребовали проверить Джо Байдена на деменцию

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Американские политики потребовали проверить президента США Джо Байдена на деменцию. Как сообщают СМИ, республиканцы из палаты представителей заявили, что 81-летний Байден должен пройти тест на умственные способности из-за участившихся провалов в памяти, спутанности сознания и сбивчивой походки.

Тем временем в одном из главных парков Каракаса в Венесуэле появился бронзовый бюст Александра Пушкина. Скульптура выполнена в неоклассическом виде на постаменте, изображающем стопку книг. Это работа члена Московского союза художников Виталия Шанова. Памятник открыл глава российского МИД Сергей Лавров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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