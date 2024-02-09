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09 февраля, 15:00

Политика

Мария Захарова рассказала, какое давление испытывают сотрудники российских посольств

Мария Захарова рассказала, какое давление испытывают сотрудники российских посольств

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Как выглядит работа российского дипломата в условиях гибридной войны? Какое давление испытывают работники посольств? Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российским посольствам за рубежом блокируют счета. Из-за этого дипломаты не могут получать зарплату привычным путем, не могут оплачивать коммунальные услуги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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