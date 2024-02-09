Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Почти 46 миллионов просмотров набрало интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер встретился с представителем западной прессы впервые с октября 2021 года. Тогда он пообщался с журналисткой одного из американских каналов.

В этот раз разговор длился 2 часа 6 минут. Полный текст интервью на русском языке опубликован на сайте Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.