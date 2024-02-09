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09 февраля, 07:30

Политика

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля

Кремль опубликует интервью Владимира Путина Такеру Карлсону утром 9 февраля

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Путин заявил, что экономика РФ, в отличие от других стран, продолжит расти

Почти 46 миллионов просмотров набрало интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер встретился с представителем западной прессы впервые с октября 2021 года. Тогда он пообщался с журналисткой одного из американских каналов.

В этот раз разговор длился 2 часа 6 минут. Полный текст интервью на русском языке опубликован на сайте Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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