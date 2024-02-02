Путин рассказал, от чего зависит суверенитет России

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Прочный тыл, работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и сплочение народа важны для суверенитета России, они его укрепляют. Об этом сообщил Владимир Путин на форуме "Все для Победы"" в городе Туле.

"Только что на встрече с активом форума мы говорили о той огромной роли, которую играют прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и всей экономики, консолидация общества в укреплении обороны страны, в укреплении нашего суверенитета", – отметил российский лидер.

Ранее президент указал, что российское новое вооружение превосходит натовское. По его словам, оборонная промышленность страны показывает внушительные темпы и качество работы. Это он назвал настоящим героизмом со стороны представителей ОПК. Глава государства подчеркнул, что страна старается обеспечить их работу прежде всего финансовыми средствами.



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