Российское новейшее вооружение явно превосходит натовское – Путин

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Российское новейшее вооружение превосходит вооружение Североатлантического альянса, сообщил Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы" в Туле.

"Наша оборонка демонстрирует очень хорошие и темпы, и качество работы", – сказал президент.

Он отметил, что, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда. Что же касается новейшего вооружения, то оно явно превосходит.

По словам главы государства, качество и количество по всей номенклатуре вооружений, в том числе бронетехнике, ракетной технике и высокоточному оружию, обеспечиваются хорошими и нужными стране темпами.

"Производство самого необходимого – бронезащиты для бойцов – выросло в 10 раз, а обмундирования – в 2,5 раза. Люди напряженно работают на предприятиях, но если надо – выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы", – уточнил президент.

Такую работу представителей ОПК он назвал настоящим героизмом. Путин добавил, что со своей стороны Россия старается обеспечить эту работу нужными средствами, прежде всего финансовыми.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проконтролировал выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге. Министр проверил производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".

В рамках совещания с руководителями предприятий ОПК в Екатеринбурге министр обратил внимание, что план по выпуску управляемых ракет был увеличен больше чем в два раза.

До этого министр проверил выполнение гособоронзаказа на Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка в Подмосковье.

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