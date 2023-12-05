"Высокоточные комплексы" досрочно поставили Минобороны ЗРПК "Панцирь-С"

Фото: телеграм-канал "Высокоточка"

Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно передал российскому министерству обороны зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех") досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика", – говорится в сообщении.

В холдинге добавили, что комплекс "Панцирь" был оснащен доработками, которые позволили нарастить эффективность работы по беспилотникам, сложным снарядам и ракетам большой дальности.

Отмечается, что результаты боевого применения комплекса продемонстрировали правильность ранее принятых конструкторских решений.

В конце ноября стало известно, что новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, которая принадлежит "Ростеху") предоставил Воздушно-космическим силам РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

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