Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер" в Екатеринбурге

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проконтролировал выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге. Ведомство рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"На предприятии концерна "Алмаз-Антей" Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер", – уточняется в публикации.

В рамках совещания с руководителями предприятий ОПК в Екатеринбурге министр обратил внимание, что план по выпуску управляемых ракет был увеличен больше чем в два раза.

"Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства", – отметил он.

Шойгу выразил надежду на то, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава российского оборонного ведомства объяснил, что модернизация проводилась с целью увеличения поставок. Однако, по его словам, еще не все вопросы урегулированы. Так, например, предстоит усовершенствовать выпуск двигателей и пусковых установок, резюмировал он.

Ранее министр проверил выполнение гособоронзаказа на Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка в Подмосковье.

По итогу проверки Шойгу призвал нарастить производство высокоточных авиаракет, в ходе которого будет увеличена дальность до 310 километров. Руководство завода, в свою очередь, уточнило, что мощность боевой части повысят с 450 до 800 килограммов, а стоимость самого изделия уменьшат.

Также глава Минобороны отметил, что ОПК в России смог в разы увеличить производство основных вооружений и боеприпасов в прошлом году.



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