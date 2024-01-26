26 января, 14:00Безопасность
Шойгу сообщил о кратном росте производства основных вооружений и боеприпасов
Фото: kremlin.ru
Оборонно-промышленный комплекс в России смог в разы увеличить производство основных вооружений и боеприпасов в прошлом году, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках проведения Единого дня приемки военной продукции.
Министр уточнил, что высоких производственных показателей получилось достичь благодаря эффективной работе оборонного ведомства и предприятий ОПК.
"Удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки", – цитирует его ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что на производственных площадках работает высокотехнологичное оборудование.
Ранее министр проверил выполнение гособоронзаказа на Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка в Подмосковье.
По итогу проверки Шойгу призвал нарастить производство высокоточных авиаракет, в ходе которого будет увеличена дальность до 310 километров. Руководство завода, в свою очередь, уточнило, что мощность боевой части повысят с 450 до 800 килограммов, а стоимость самого изделия уменьшат.
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