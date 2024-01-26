Шойгу сообщил о кратном росте производства основных вооружений и боеприпасов

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Оборонно-промышленный комплекс в России смог в разы увеличить производство основных вооружений и боеприпасов в прошлом году, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках проведения Единого дня приемки военной продукции.

Министр уточнил, что высоких производственных показателей получилось достичь благодаря эффективной работе оборонного ведомства и предприятий ОПК.

"Удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки", – цитирует его ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что на производственных площадках работает высокотехнологичное оборудование.

Ранее министр проверил выполнение гособоронзаказа на Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка в Подмосковье.

По итогу проверки Шойгу призвал нарастить производство высокоточных авиаракет, в ходе которого будет увеличена дальность до 310 километров. Руководство завода, в свою очередь, уточнило, что мощность боевой части повысят с 450 до 800 килограммов, а стоимость самого изделия уменьшат.



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