ЦИК разрешила Мосгоризбиркому применять ТЭГ на временных участках на выборах президента

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Центризбирком РФ принял постановление, разрешающее в исключительных случаях Мосгоризбиркому применять терминалы электронного голосования (ТЭГ) на временных участках голосования на выборах президента России. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания ЦИК.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, в Москве появились зоны, где люди находятся очень компактно и в большом количестве. Организовать на них голосование будет непросто, считает он.

"Московская городская избирательная комиссия вышла с предложением и просьбой дать ей исключительное право и в исключительных случаях принимать решения по применению терминалов электронного голосования там, где люди находятся компактно и в большом количестве, и там, где можно будет создать избирательный участок, пусть и с названием временный, но оборудованный по всем правилам для стационарных избирательных участков", – пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он напомнил, что ранее принятыми документами голосование через терминалы на участках было запрещено. Теперь же их наличие позволит расширить возможности избирателей при выборе места голосования.

При этом под зоны, о которых идет речь, не подпадают временные участки голосования в больницах и учреждениях ФСИН. Они будут создаваться в местах, где находится наибольшее количество людей.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

