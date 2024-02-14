В Москве началось обучение наблюдателей за выборами президента России

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Очное обучение наблюдателей за выборами президента РФ началось в Москве, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Активная деятельность нашего Общественного штаба помогает выявлять и предотвращать возможные попытки нарушений избирательного процесса. Наблюдатель – это непредвзятая сила, заинтересованная в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества в целом", – заявил зампред Общественной палаты (ОП) Москвы Михаил Швыдкой в своем приветственном слове.

Он напомнил, что благодаря работе наблюдателей система общественного наблюдения в столице совершенствовалась и в городе появился "московский стандарт", на который ориентируются многие регионы.



По информации руководителя видеоцентра и контакт-центра штаба Сергея Куликова, обучение организовано отдельным потоком благодаря оборудованным видеокамерами УИКам. Наблюдатели по видео будут следить за всем, что происходит на участках, и при необходимости будут сообщать в Группу разбора, рассказал он.



Член штаба Руслан Губайдуллин подчеркнул, что в число наблюдателей вошли как те, кто постоянно принимает участие в работе коллег, так и новички разного возраста. По его словам, некоторые приходят на обучение целыми семьями, что еще раз подчеркивает важность наблюдения за избирательным процессом со стороны любых возрастов и профессий.

Помимо очного обучения, будет доступен и онлайн-курс. На двух потоках преподаватели из городских вузов не только разберут различные ситуации, возникающие на УИК, но и расскажут об основах избирательного права.



Ранее подчеркивалось, что в корпус наблюдателей за выборами в столице всего за неделю записались около 3 500 тысяч человек. Сам набор стартовал 30 января.

Между тем председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова подчеркнула, что уже более 2,1 миллиона человек подали свое согласие на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах российского лидера. 740 тысяч заявок при этом поступили по месту нахождения в "Мобильном избирателе".



По информации руководителя штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, систему ДЭГ в Москве на предстоящих выборах должны протестировать в начале марта.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Систему ДЭГ на выборах президента страны в Москве протестируют в начале марта