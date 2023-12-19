19 декабря, 14:26Политика
Путин заявил о возросшей в текущих условиях роли ядерной триады
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Роль ядерной триады в текущих условиях существенно возросла, заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ Владимир Путин.
Президент РФ подчеркнул, что триада (совокупность наземных, морских и воздушных ядерных стратегических сил. – Прим. ред.) продолжает обеспечивать стратегический баланс сил в мире.
"Российская ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание", – уточнил министр военного ведомства Сергей Шойгу.
По словам российского лидера, уровень современных видов вооружений от общего числа стратегических сил РФ дошел до 95%. Он уточнил, что в сфере морских ядерных сил этот параметр был доведен почти до 100%.
Путин рассказал, что этого удалось достичь "благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий". Кроме того, до конца 2023 года в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступят еще 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".
"Мы четыре подводных лодки приняли, вот совсем недавно две – на прошлой неделе я принимал "Красноярск" – многоцелевую атомную подводную лодку и "Император Александр III", – напомнил он.
В частности, в российские войска поступили четыре новых ракетоносца Ту-160М. По сообщению Путина, достигнутые показатели являются ориентиром для аналогичной работы с обычным вооружением Вооруженных сил РФ (ВС РФ), включая технику.
"Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все учрежденные в этой области планы, безусловно, будут выполнены", – заключил он.
Ранее аналогичную мысль высказывал Шойгу. На заседании коллегии военного ведомства он напомнил, что ВС РФ должны поддерживать все компоненты стратегических ядерных сил в постоянной боеготовности.
По информации секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Россия уже превзошла страны-конкуренты в области разработки ядерного оружия. По его мнению, это произошло впервые за всю историю.
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