Путин заявил о возросшей в текущих условиях роли ядерной триады

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Роль ядерной триады в текущих условиях существенно возросла, заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что триада (совокупность наземных, морских и воздушных ядерных стратегических сил. – Прим. ред.) продолжает обеспечивать стратегический баланс сил в мире.

"Российская ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание", – уточнил министр военного ведомства Сергей Шойгу.

По словам российского лидера, уровень современных видов вооружений от общего числа стратегических сил РФ дошел до 95%. Он уточнил, что в сфере морских ядерных сил этот параметр был доведен почти до 100%.

Путин рассказал, что этого удалось достичь "благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий". Кроме того, до конца 2023 года в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступят еще 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".

"Мы четыре подводных лодки приняли, вот совсем недавно две – на прошлой неделе я принимал "Красноярск" – многоцелевую атомную подводную лодку и "Император Александр III", – напомнил он.

В частности, в российские войска поступили четыре новых ракетоносца Ту-160М. По сообщению Путина, достигнутые показатели являются ориентиром для аналогичной работы с обычным вооружением Вооруженных сил РФ (ВС РФ), включая технику.

"Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все учрежденные в этой области планы, безусловно, будут выполнены", – заключил он.

Ранее аналогичную мысль высказывал Шойгу. На заседании коллегии военного ведомства он напомнил, что ВС РФ должны поддерживать все компоненты стратегических ядерных сил в постоянной боеготовности.



По информации секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Россия уже превзошла страны-конкуренты в области разработки ядерного оружия. По его мнению, это произошло впервые за всю историю.

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