"Приключение улиц": Мосрентген

Музыкант, композитор, художник, театральный продюсер Стас Намин поделится в своем авторском проекте "Приключения улиц" удивительными историями о древней и недавней истории улиц Москвы. В этом выпуске пойдет речь о Мосрентгене.

Намин погрузит зрителей в мир необычных фактов и легенд, а также познакомит с архитектурными памятниками и фантастическими планами новаций, которые будут воплощены в столице в самом ближайшем будущем.

Подробнее – в программе "Приключение улиц".