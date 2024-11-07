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07 ноября, 19:15

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Более 40 образцов военной техники представили в музее на Красной площади

Более 40 образцов военной техники представили в музее на Красной площади

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Москвичам рассказали, какую военную технику можно увидеть в музее на Красной площади

На Красной площади открылся интерактивный музей под открытым небом, посвященный 83-й годовщине исторического военного парада 1941 года. Среди экспонатов – легендарный танк Т-34 и истребитель МиГ-3. Всего представлено более 40 образцов военной техники.

Особое внимание привлекает московский трамвай, который использовался для перевозки пассажиров и грузов. На выставке также расскажут о быте москвичей и культурной жизни столицы в военные годы.

Почувствовать дух того времени помогут постановки о начале Великой Отечественной войны, которые проходят несколько раз в день. Все истории и и сам парад 1941 года транслируются на больших экранах. Выставка проходит до 10 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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