Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 14:00

Культура

"Сити": москвичам представили культурную афишу на неделю

"Сити": москвичам представили культурную афишу на неделю

Историческую военную технику разместили в центре Москвы

"Моя Москва": Василий Мищенко. Часть 1

"Раскрывая тайны звезд": лицо поколения

Оскар Кучера посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции "Ночь искусств"

Акция "Ночь искусств" проходит в Москве

Официальный сайт Большого театра может быть недоступен с сегодняшнего вечера

В Москве проходит ежегодная акция "Ночь искусств"

Более 300 событий пройдет в рамках акции "Ночь искусств" в Москве

В "Еврейском музее" открылась выставка, посвященная русской авангардистке Любови Поповой. Экспозиция под названием "Люба. Любочка. Любовь Сергеевна Попова" включает более 280 живописных и графических работ, а также экспонаты, связанные с личной жизнью художницы.

На телеканале "Россия" стартовал исторический сериал "Столыпин", рассказывающий о покушении на реформатора Петра Столыпина. Главную роль исполнил Александр Устюгов, а роль одного из революционеров – Павел Попов. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

В Кремлевском дворце 9 ноября состоится премьера балетной программы, включающей три работы разных стилей и хореографов. В программе постановки – "Франческа да Римини", "Фавн" и "Минотавр".

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравыставкикиновидеоЕвгений ДукоЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика