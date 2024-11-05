"Сити": москвичам представили культурную афишу на неделю

В "Еврейском музее" открылась выставка, посвященная русской авангардистке Любови Поповой. Экспозиция под названием "Люба. Любочка. Любовь Сергеевна Попова" включает более 280 живописных и графических работ, а также экспонаты, связанные с личной жизнью художницы.

На телеканале "Россия" стартовал исторический сериал "Столыпин", рассказывающий о покушении на реформатора Петра Столыпина. Главную роль исполнил Александр Устюгов, а роль одного из революционеров – Павел Попов. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

В Кремлевском дворце 9 ноября состоится премьера балетной программы, включающей три работы разных стилей и хореографов. В программе постановки – "Франческа да Римини", "Фавн" и "Минотавр".

Подробнее – в программе "Сити".