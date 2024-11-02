Москвичи теперь могут отправиться на экскурсию за кулисы театра

В выходные многие москвичи традиционно планируют посетить театр, но у них появилась возможность не только посмотреть спектакль, но и отправиться на экскурсию за кулисы.

Например, в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко проводятся экскурсии, которые включают в себя осмотр общих помещений, таких как фойе, музей и зрительный зал, а затем посетители попадают за кулисы.

Руководитель отдела просветительских программ театра Мария Дмитриева отмечает, что такие экскурсии привлекают не только москвичей, но и туристов из других городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.