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02 ноября, 19:45

Культура

Москвичи теперь могут отправиться на экскурсию за кулисы театра

Москвичи теперь могут отправиться на экскурсию за кулисы театра

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В выходные многие москвичи традиционно планируют посетить театр, но у них появилась возможность не только посмотреть спектакль, но и отправиться на экскурсию за кулисы.

Например, в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко проводятся экскурсии, которые включают в себя осмотр общих помещений, таких как фойе, музей и зрительный зал, а затем посетители попадают за кулисы.

Руководитель отдела просветительских программ театра Мария Дмитриева отмечает, что такие экскурсии привлекают не только москвичей, но и туристов из других городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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