"Ночь искусств" пройдет на ВДНХ 3 и 4 ноября

В предстоящие выходные, 3 и 4 ноября, на ВДНХ проведут акцию "Ночь искусств". В рамках нее гости смогут посетить интерактивную выставку "За гранью фантастики", рассказывающую о том, как создаются изобретения и зачем это нужно.

Кроме того, в эти праздничные выходные посетители смогут испечь калачи и пряники по старинным рецептам или заглянуть на фестиваль "Хлебный колос – золото России". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.