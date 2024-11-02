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02 ноября, 07:30

Культура

"Ночь искусств" пройдет на ВДНХ 3 и 4 ноября

"Ночь искусств" пройдет на ВДНХ 3 и 4 ноября

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В предстоящие выходные, 3 и 4 ноября, на ВДНХ проведут акцию "Ночь искусств". В рамках нее гости смогут посетить интерактивную выставку "За гранью фантастики", рассказывающую о том, как создаются изобретения и зачем это нужно.

Кроме того, в эти праздничные выходные посетители смогут испечь калачи и пряники по старинным рецептам или заглянуть на фестиваль "Хлебный колос – золото России". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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