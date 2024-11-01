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01 ноября, 15:45

Культура

Выставка работ художницы-авангардистки Любови Поповой открылась в Еврейском музее

Выставка работ художницы-авангардистки Любови Поповой открылась в Еврейском музее

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В Еврейском музее открылась выставка работ знаменитой художницы-авангардистки "Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924". В семи залах музея собрали более 280 произведений художницы и ее современников.

Любовь Попова новаторски применяла идеи русского авангарда в разных областях. Она оформляла обложки журналов и нот, рисовала театральные декорации и костюмы, создавала текстильные принты и эскизы фарфоровой посуды.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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