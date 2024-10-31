Школьники могут бесплатно посетить Музей Победы 31 октября

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Школьники могут бесплатно посетить Музей Победы в этот четверг, 31 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Всего для учащихся школ будет доступно шесть выставок – "Северная крепость", "Салют над Невой", "Багровый рубеж", "Ледяная петля Сталинграда", "Семейные реликвии" и "Война: день за днем", а также два художественных проекта "Золотой барс серебряных гор" и "История в объективе".

Кроме того, дети могут посетить музей "Г.О.Р.А." на Поклонной горе, где под открытым небом представлена одна из крупнейших в мире коллекций военной техники и вооружения Второй мировой войны.

"В уникальных тематических локациях представлено более 400 раритетных экспонатов – от легковых автомобилей до тяжелых танков и истребителей", – рассказали в учреждении.

Ранее в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов открылась седьмая ежегодная выставка "Трын*Трава. Современный русский стиль". На выставке можно посмотреть на работы российских скульпторов, дизайнеров, декораторов и художников. Она направлена на популяризацию современного русского стиля через предметы интерьера.