Путин поздравил следователей с 15-летием создания СК РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с 15-летием создания ведомства. Поздравление президента было опубликовано в телеграм-канале СК.

По словам Путина, за эти годы комитет стал одним из главных звеньев российской правоохранительной системы. Сотрудники ведомства, сохраняя и развивая лучшие традиции своих предшественников, твердо стоят на страже интересов страны, защищают права и свободы россиян и вносят серьезный вклад в борьбу с терроризмом и криминалом.

"И конечно, особые слова благодарности следователям, которые работают в зоне специальной военной операции: выявляют и документируют преступления неонацистского режима, помогают утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии", – добавил глава государства.

Путин выразил уверенность, что сотрудники СК и впредь будут достойно выполнять свои профессиональные обязанности, успешно решать стоящие перед ними задачи и добросовестно служить народу России.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что следователи установили все этапы подготовки теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Преступление организовали украинские спецслужбы.

Таким образом они рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

В свою очередь, следователи СК Кузбасса организуют проверку сообщений в соцсетях о ненадлежащем оказании медицинской помощи в роддоме № 1 Новокузнецка, где за январские праздники умерли 9 младенцев.