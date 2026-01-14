СК завел дело после смерти ребенка в перинатальном центре в Крыму

Фото: sledcom.ru

В Крыму возбудили уголовное дело после смерти новорожденного в перинатальном центре. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено обращение жительницы города Симферополя, в котором она сообщает о халатных действиях со стороны персонала регионального перинатального центра, в результате которых она потеряла ребенка", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изучают медицинскую документацию. Также проводится судебно-медицинская экспертиза.

Как писали СМИ, ребенок умер через два дня после рождения из-за сепсиса. После этого мать погибшего обвинила врачей в в подделке документов. По факту произошедшего была начата проверка.

Ранее в роддоме № 1 Новокузнецка умерли 9 новорожденных. Они могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

По факту случившегося возбуждены 2 уголовных дела. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

Главврач медучреждения, а также исполняющий обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей задержаны.