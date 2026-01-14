Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 21:38

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Крупнов: в России необходимо создать культ семьи

Эксперт заявил о необходимости создания в России культа семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России необходимо создать культ семьи, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Такое мнение он высказал в эфире радио КП.

Он сослался на слова специалистов, занимающихся вопросами демографии. Они утверждают о существовании неизменных законов, согласно которым "второй демографический переход" (переход к поздним рождениям или к сожительствам вместо браков. – Прим. ред.) – это не просто теория, а эмпирическая закономерность последних двух столетий. Данная тенденция свидетельствует о наступлении периода разрушения семьи.

"Поэтому, когда они пишут в паспортах нацпроектов прекрасные цифры и говорят, что семья – это главное, то на самом деле ничего не понятно, потому что они считают, что разрушение семьи, второй демографический переход, <...> – это некая научная истина, которой надо следовать. Опять же все по-разному семью понимают. У нас 40% мам-одиночек. Конечно, им нужно помогать, тут и обсуждать нечего, но вот это 40% мам-одиночек, а 50% детей без отцов – это как? Это семья?" – задался вопросом Крупнов.

Эксперт предупредил, что к концу века население России может сократиться до 70 миллионов человек. По его мнению, это связано с тем, что сегодня в стране наблюдается низкий уровень рождаемости, составляющий 1,4 ребенка на женщину.

"Все, мы вымираем. Население стареет, естественно, меньше рождается и так далее. Процент пожилых увеличивается", – подчеркнул эксперт.

Для решения демографической проблемы Крупнов предложил изменить отношение общества к семье. В частности, по его мнению, необходимо ввести модель многодетной семьи с 3–4 детьми.

Однако для этого государство должно создать условия, при которых такая семья будет экономически выгодна, продолжил специалист. Например, можно ввести некоторые льготы, адаптированные именно под нужды больших семей.

"Грубо говоря, РЖД должна за семью с 5 детьми брать как за 1–2. И дальше мы должны не обсуждать автопром абстрактный, а мы должны говорить о семейном автомобиле, который сверхэкономный, где субсидируется бензин и где этих 3–4 ребятишек, плюс 2 родителей, да еще там бабушку или дедушку на задние сиденья и так далее", – заключил эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создания в России условий, при которых рождение ребенка не ухудшает материальное положение семьи. Президент сказал, что государство должно оказывать поддержку семьям, но без какого-либо давления, сохраняя за человеком право самостоятельно принимать решение о рождении детей.

Читайте также


общество

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика