Эксперт Крупнов: в России необходимо создать культ семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России необходимо создать культ семьи, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Такое мнение он высказал в эфире радио КП.

Он сослался на слова специалистов, занимающихся вопросами демографии. Они утверждают о существовании неизменных законов, согласно которым "второй демографический переход" (переход к поздним рождениям или к сожительствам вместо браков. – Прим. ред.) – это не просто теория, а эмпирическая закономерность последних двух столетий. Данная тенденция свидетельствует о наступлении периода разрушения семьи.

"Поэтому, когда они пишут в паспортах нацпроектов прекрасные цифры и говорят, что семья – это главное, то на самом деле ничего не понятно, потому что они считают, что разрушение семьи, второй демографический переход, <...> – это некая научная истина, которой надо следовать. Опять же все по-разному семью понимают. У нас 40% мам-одиночек. Конечно, им нужно помогать, тут и обсуждать нечего, но вот это 40% мам-одиночек, а 50% детей без отцов – это как? Это семья?" – задался вопросом Крупнов.



Эксперт предупредил, что к концу века население России может сократиться до 70 миллионов человек. По его мнению, это связано с тем, что сегодня в стране наблюдается низкий уровень рождаемости, составляющий 1,4 ребенка на женщину.

"Все, мы вымираем. Население стареет, естественно, меньше рождается и так далее. Процент пожилых увеличивается", – подчеркнул эксперт.

Для решения демографической проблемы Крупнов предложил изменить отношение общества к семье. В частности, по его мнению, необходимо ввести модель многодетной семьи с 3–4 детьми.

Однако для этого государство должно создать условия, при которых такая семья будет экономически выгодна, продолжил специалист. Например, можно ввести некоторые льготы, адаптированные именно под нужды больших семей.

"Грубо говоря, РЖД должна за семью с 5 детьми брать как за 1–2. И дальше мы должны не обсуждать автопром абстрактный, а мы должны говорить о семейном автомобиле, который сверхэкономный, где субсидируется бензин и где этих 3–4 ребятишек, плюс 2 родителей, да еще там бабушку или дедушку на задние сиденья и так далее", – заключил эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создания в России условий, при которых рождение ребенка не ухудшает материальное положение семьи. Президент сказал, что государство должно оказывать поддержку семьям, но без какого-либо давления, сохраняя за человеком право самостоятельно принимать решение о рождении детей.