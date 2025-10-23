Путин призвал молодежь не откладывать рождение детей

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Не стоит откладывать рождение детей на более поздний возраст, заявил Владимир Путин во время заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Нам нужно доводить до людей (это и так вроде бы понятно, а все-таки об этом нужно говорить вслух), что отцовство и материнство – это счастье и не нужно счастье откладывать на потом", – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что со своей стороны государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку молодым семьям. Также президент подчеркнул, что сейчас молодежь предпочитает сосредоточить свое внимание на других целях.

"А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи", – заявил он.

Российский лидер уточнил, что задача властей – создать условия, при которых молодым людям не придется выбирать между родительством и другими жизненными целями.

"Да, я думаю, может быть непросто, но тем не менее возможно и нужно это совмещать с воспитанием ребенка", – отметил президент.

По его словам, в настоящее время важно продолжать настраивать меры поддержки молодых, в том числе и студенческих, семей. Он рассчитывает, что этим вопросом также займется Совет по демографии.

Кроме того, Путин обратил внимание и на поддержку всего, что делается в системе образования для поддержки рождаемости. В приоритете – высшего, но и среднего тоже, подчеркнул президент.

В рамках заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин также заявил о необходимости создания условий, при которых рождение ребенка не ухудшает материальное положение семьи. Президент сказал, что государство должно оказывать поддержку семьям, но без какого-либо давления, сохраняя за человеком право самостоятельно принимать решение о рождении детей.