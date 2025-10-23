Путин назвал поддержку семей однозначным приоритетом и важным направлением нацпроектов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Поддержка семей и создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, является важнейшим направлением всех национальных проектов и стратегических планов развития РФ, заявил Владимир Путин.

"Оно (направление. – Прим. ред.) затрагивает практически все сферы жизни, все, что нужно и значимо для наших людей. Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны", – сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Российский лидер заметил, что в этом деле необходима консолидация государства, бизнеса, служителей различных традиционных религий и общества, а также поддержка со стороны СМИ.

Снижение рождаемости на сегодня является глобальным вызовом в мире, и Россия не исключение, добавил президент РФ. Он напомнил, что на страну влияют последствия Великой Отечественной войны и кризисного периода 1990-х. При этом российские власти нацелены на комплексный подход к решению демографических задач, отметил Путин.

Ранее президент РФ отмечал, что в России положительно оценивают увеличение числа детей в семьях. Также он желал здоровья тем женщинам, которые рожают в 35 и в 40 лет.

До этого замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин указывал, что количество россиян в возрасте от 30 до 39 лет в ближайшие пять лет уменьшится на 6,2 миллиона человек. По его словам, если в прошлом году число россиян в возрасте от 30 до 34 лет превышало 10 миллионов человек, то в 2030-м их количество уменьшится до 7,3 миллиона граждан.

