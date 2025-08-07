Замглавы Минтруда Платыгин: число россиян уменьшится в ближайшие 5 лет на 6,2 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество россиян в возрасте от 30 до 39 лет в ближайшие пять лет уменьшится на 6,2 миллиона человек. Такую статистику привел замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин в презентации, подготовленной для пленарной сессии форума "Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты", передает РИА Новости.

По его словам, если в прошлом году число россиян в возрасте от 30 до 34 лет превышало 10 миллионов человек, то в 2030-м их количество уменьшится до 7,3 миллиона граждан.

Численность россиян в возрасте от 35 до 39 лет тоже сократится. По данным Платыгина, в прошлом году количество граждан РФ в этой возрастной категории достигало 12,8 миллиона человек. В 2030 году их число сократится до 9,3 миллиона человек.

При этом, по прогнозу замминистра труда и соцзащиты РФ, число молодых людей до 29 лет и россиян в возрасте от 40 до 59 лет будет увеличиваться до 2030 года.

Ранее ВЦИОМ спрогнозировал, что до 2036 года на демографию в России повлияют увеличение численности женщин детородного возраста, развитие репродуктивных технологий, вклад миграции в рождаемость и усиление интеллектуальной и образовательной миграции.

При этом вырастет численность населения старше 65 лет за счет многочисленного поколения 1970–1980 годов рождения. Кроме того, число новорожденных может увеличиться на 15%, если государство будет направлять 0,7–1% бюджета на демографию.

