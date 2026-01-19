Посол Келин назвал эскалацией планы Британии по перехвату судов

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Планы Великобритании по перехвату судов являются эскалацией и нарушением морского права, это приведет к появлению кораблей охраны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российского посла в Лондоне Андрея Келина.

"Это целенаправленная эскалация нестабильности, последствия которой для международного правопорядка и мировой торговли будут крайне серьезными. Результатом может стать рост цен на сырье и товары, а также страховку для судов", – указал дипломат.

Помимо этого, в условиях незаконных арестов судов разрастется рынок услуг по противодействию данной практике, как это происходит в водах с повышенной угрозой нападения пиратов, отметил Келин. Он также допустил появление закрытых для судоходства районов, а также попытки блокировать критически важные каналы.

Риторика Лондона в последнее время стала еще более воинственной, подчеркнул посол. Британские СМИ также сообщают, что власти страны ищут в законодательстве юридические основания, которые позволят применять силовые акции в отношении судов.

По словам Келина, цель британской политики состоит в том, чтобы причинить максимально возможный ущерб экономике РФ. Дипломат призвал Британию тщательно взвесить все риски, прежде чем втягиваться в опасные авантюры.

Ранее итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металла. Основанием для ареста стал регламент ЕС №833/2014 о запрете на экспорт и импорт в РФ и последующие пакеты санкций, принятые из-за украинского конфликта.