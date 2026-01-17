Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно

Фото: 123RF.com/chawran

Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Судно под флагом небольшого океанического острова, прибывшее из российских территориальных вод в Черном море с грузом в 33 000 тонн черных металлов, было подвергнуто срочному превентивному аресту", – указано в тексте.

Основанием для ареста стал регламент ЕС №833/2014 о запрете на экспорт и импорт в РФ и последующие пакеты санкций, принятые из-за украинского конфликта.

Фингвардия пояснила, что эти документы запрещают коммерческие операции в ряде российских портов, импорт некоторых категорий товаров и предусматривают ограничения в отношении физических и юридических лиц, находящихся под санкциями.

Уточняется, что после прибытия корабля в порт Бриндизи автоматизированные системы таможенной службы отобрали его импортную декларацию для проверки и анализа рисков в связи с происхождением груза и его характеристики. В ходе проверочных мероприятий были найдены "серьезные несоответствия, подделки и искажения в судовой документации, касающейся мест остановок и операций по погрузке".

Как заявили сотрудники Фингвардии, анализ документов и данных электронной навигационной системы показал, что задержанное судно было в новороссийском порту с 13 по 16 ноября 2025 года, "проводя запрещенные операции по погрузке товара".

Кроме того, установлено, что Автоматическая идентификационная система (AIS) была выключена при приближении к порту Новороссийска, "предположительно с целью уклонения от геолокационного контроля и затруднения работы надзорных органов".

Заявление итальянского ведомства сопровождается фотографией судна и видеозаписью, на кадрах которой видны поднимающиеся на борт правоохранители.

Ранее американские военные вместе с береговой охраной США задержали танкер Marinera, который находился в водах Северной Атлантики под российским флагом.

В Соединенных Штатах заявили, что судно было задержано на основании ордера американского федерального суда за нарушение санкционного режима. При этом в Белом доме указали, что перевозивший нефть танкер якобы не принадлежал конкретной стране, но являлся частью теневого флота Венесуэлы.

Минтранс России счел незаконным захват судна, которое получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года. После обращения со стороны РФ президент США Дональд Трамп освободил двух россиян, входящих в состав экипажа Marinera.