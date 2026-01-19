RTVE: более 20 человек погибли при сходе скоростных поездов в Испании

Фото: телеграм-канал SHOT

Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании выросло до 21. Об этом сообщает издание RTVE со ссылкой на источники.

Порядка 100 человек получили различные ранения, из них 25 находятся в тяжелом состоянии.

Два скоростных поезда, следовавших по маршрутам Малага – Мадрид и Мадрид – Уэльва, сошли с рельсов в испанской провинции Кордова в воскресенье, 18 января. По данным СМИ, один из поездов перевозил более 300 человек.

На месте ЧП продолжают работать спасатели и врачи скорой помощи. Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид – Андалусия было временно приостановлено.