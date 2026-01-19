Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 06:18

Происшествия

Суд приостановил работу Новокузнецкого роддома, где умерли младенцы

Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Работу новокузнецкого роддома № 1, в котором умерли 9 младенцев, временно приостановили. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Уточняется, что 15 января во время эпидемиологического расследования специалисты выявили в больнице несоблюдение "санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению".

В связи с этим суд принял решение приостановить работу роддома на 90 суток "с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений".

Новорожденные скончались в больнице в период новогодних праздников. По информации СМИ, причиной их смерти могли стать внутриутробные или неонатальные инфекции.

Следователи возбудили два уголовных дела. Главврача роддома Виталия Хераскова временно отстранили от должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Алексеем Эмихом.

Позже Центральный районный суд отправил Хераскова под домашний арест. Мера пресечения была установлена на 1 месяц 27 суток, то есть до 13 марта.

Главврача и завотделением задержали в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика